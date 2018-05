VIDEO | Daniella Chávez reveló entre lágrimas cómo la afectó la rutina de Yerko

La polémica rutina del jueves pasado de Yerko Puchento en Vértigo sigue dando de qué hablar.

Este lunes, Daniella Chávez fue invitada a Mucho Gusto para hablar de la incómoda situación que vivió ese día en el estelar de Canal 13, donde el personaje de Daniel Alcaíno la comparó con la Tía Carlina, la dueña del emblemático burdel del mismo nombre.

La ex conejita Playboy aseguró que está pasando por un difícil momento tras el programa y que incluso ha pensado en volver a vivir en el extranjero para alejarse del tema.

“No me esperaba que fuera de esta manera, también me nació, me nació encararlo y decirle de frente si me quería decir algo”, aseguró refiriéndose a su férrea defensa frente al humorista.

En ese momento, Luis Jara le preguntó si se ha quebrado por la situación, a lo que ella confesó entre lágrimas que “he llorado todos los días porque es fuerte, yo no hago nada malo, nada malo, y me da pena. Me da pena porque he luchado todo este tiempo. En la televisión también se discrimina bastante, hay programas que no me invitan porque también tienen el prejuicio”.

Finalmente, la modelo le pidió respeto a Daniel Alcaíno, el actor tras Yerko, rogando que “paremos de reírnos de estas cosas, que ya basta, nuestro país ya no está para estas cosas, Canal 13 está justo dando una lucha por el tema del abuso y él ese día dio un discurso muy bonito, pero luego de tratarme como todos saben”.