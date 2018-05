Más de 40 denuncias contra Yerko Puchento ha recibido el CNTV en menos de 24 horas

La polémica rutina de Yerko Puchento durante la noche del jueves sigue dando de qué hablar.

El comediante recibió fuertes críticas de parte de los televidentes por las reiteradas bromas de mal gusto hacia Daniella Chávez, donde la llamó Daniella Carlina, en clara referencia a la dueña del famoso burdel santiaguino.

La modelo no lo dejó pasar y lo corrigió de inmediato: “Yerko, es Daniella Karina, no Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara”.

Además, en su cuenta de Twitter se lanzó en contra del personaje de Daniel Alcaíno, y recriminó a Martín Cárcamo y Diana Bolocco por no hacer nada.

El tema siguió escalando y llegó hasta el Congreso, donde la modelo se reunió con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, quienes estarían dispuestos a apoyarla y presentar una denuncia.

Tras todas estas reacciones, no es extraño que los televidentes hayan reclamado en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Desde el organismo señalaron que hasta ahora han recibido 44 reclamos, específicamente respecto al momento en que habla de Daniella.