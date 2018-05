Andrónico Luksic se defendió de usuario que lo culpó por los despidos en Canal 13

El viernes 25 de mayo fue un día difícil para Canal 13, debido a que finalmente se realizó el masivo despido de cerca de 300 trabajadores.

Las desvinculaciones se dieron luego de que la señal firmara una alianza con Grupo Secuoya, una empresa española que trabaja en la producción de contenidos audiovisuales.

Esta decisión debió tomarse luego que el canal cerrara el 2017 con pérdidas que superaron los 10 mil millones de pesos.

A través de Twitter, un usuario identificado como Felipe Vera increpó a Andrónico Luksic, dueño de Canal 13, por los despidos, tildándolo como el responsable de la situación.

“300 trabajadores despedidos de Canal 13. Te haces el simpático en Twitter, pero no fuiste capaz de mantener a tus trabajadores. Si una empresa no es viable para qué la compraste”, le escribió el usuario.

