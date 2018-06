"Cuchillo" se victimiza en pantalla tras polémica entrevista

El periodista consideró que la publicación fue “mala leche”.

Luego de que la revista “El Sábado” publicara un perfil del conductor de CQC, Sebastián Eyzaguirre, el periodista se lanzó en contra del medio, asegurando que dejaría de aparecer en el programa de Chilevisión.

En el capítulo del lunes recién pasado,”Cuchillo” volvió criticar a la revista, pero esta vez lo hizo usando las pantallas de televisión. “Les puedo decir con toda convicción a toda la gente que nos está viendo, que toda mi vida, todo lo que he hecho, lo he hecho con buena intención. Estoy absolutamente convencido, desde lo más profundo de mis entrañas, me creas o no, de que la gente de la revista El Sábado no puede decir lo mismo, te lo aseguro”.

“La entrevista mala leche que me hicieron y lo que prepararon… la cama que me armaron, no está a la altura de ese diario. Con fuentes falsa y mucho más, es una vergüenza”, agregó.