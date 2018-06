"Soa" Ledy eligió sus memes favoritos de su participación en Pasapalabra

Ledy Ossandón se ha convertido en toda una celebridad gracias a su participación en 12 capítulos de Pasapalabra.

Si bien no ha podido superar el Rosco sin errores, acumulando un pozo total de $54 millones, la concursante ha ganado un millón de pesos cada capítulo, por lo que ya lleva $12 millones a su haber.

Por esto, la ‘soa’ Ledy se ha ido ganando el cariño del público, volviéndose la protagonista de varios memes a través de las redes sociales.

Según reveló a Las Últimas Noticias, la profesora de Calama ha visto los comentarios e imágenes que han surgido por su presencia en TV, señalando que “me hice una cuenta de Twitter para ver todo lo que pasaba mientras estaba en el programa”.

Aunque no todo es positivo, ya que hay personas “que no les gusta que lleve tantos capítulos participando”, Ossandón eligió sus memes favoritos.

El que más le gusta es uno donde aparece como una virgen, con el Rosco como aureola, y con un arma de alto calibre. “Ese es mi favorito (…) La metralleta hace alusión a cuando en el rosco empiezo a responder las letras del abecedario que sé, y las digo altiro y rápido”.

Hoy es la noche más importante para Chile, la noche en donde se reúne la familia Chilena! Hoy veremos si la #SoaLedy gana o no #PasapalabraCHV Siempre en nuestros corazones la Soa Ledy pic.twitter.com/mJnPMjwg8l — Franco 🤙 (@ImFrancoFelipe) 6 de junio de 2018

Además, se refirió a uno de los más populares, que muestra la evolución que ha tenido durante el programa, asegurando que “hice algo especial para ese meme”. “Cuando llegué al canal le pedí a las peluqueras que me peinaran bien anticuada. Quería jugar con el concepto de innovación, que es mi tema con la enseñanza de la tecnología. Poco a poco me fui arreglando, me corté el pelo como lo uso siempre y claro, la gente se dio cuenta de este cambio” confesó.

Este meme dio paso a otras variaciones, donde juegan con el cambio de su aspecto. “Vi uno en que hacen todo el recorrido con las mismas fotos y al final termina como una lolita de 20, como si yo rejuveneciera en el programa”, contó.

La profesora aseguró que guardará estas imágenes “para reírme cuando me vaya del programa”, ya sea como ganadora del rosco o habiendo perdido contra algún nuevo contrincante.