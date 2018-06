Violación a Isabel dejó en shock a los fanáticos de PNP

Los televidentes no podían creer el maltrato que sufre la hija de Quiroga.

Los capítulos de de esta semana de Perdona Nuestros Pecados han sido de alto impacto, ya que la complicada situación de “Barcedes” ha dejado a varios fanáticos de la teleserie al borde del ataque.

Pero Bárbara y Mercedes no son las únicas que lo están pasando mal, ya que durante la noche del miércoles hubo una escena que dejó en shock a los televidentes.

Todo comenzó cuando mostraron a Isabel Quiroga, internada por su locura, acostada en su cama, mientras el doctor ingresaba a la pieza. Las cosas comenzaron complicarse cuando los enfermeros amarraron a la y el médico comenzó a violarla.

Los fanáticos de la la historia creada por Pablo Illanes no podían creer lo que estaban viendo y aseguraron que el personaje interpretado por Alejandra Araya no merecía sufrir tanto.

#DóndeSeLlevaronAMechita odie mucho a la Isabel pero esta wea no se lo merece wn me duele el alma pic.twitter.com/BtsxCbFPqF

Violador asquerosoooo 😩😩😩 Por más loca que sea Isabel, no se merece eso. #DóndeSeLlevaronAMechita

#DóndeSeLlevaronAMechita Qué fuerte lo de Isabel. Punto para la producción porque es lo que se gritaba en las calles hoy. No es no.

Está bien, la isabel fue horrorosamente mala y todo.. pero igual me dio pena. No me esperaba eso 😣 #DóndeSeLlevaronAMechita

— Araceli Olave (@XeliOla_ve) 7 de junio de 2018