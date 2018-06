Televidentes acusan "arreglo" para que Ledy Ossandón perdiera en Pasapalabra

La profesora se había ganado el cariño de los fanáticos del programa.

Pasapalabra se convirtió en todo un éxito para Chilevisión y por esa razón los días en que es transmitido fue aumentando.

Una de las concursantes que se ganó el cariño de los televidentes fue Ledy Ossandón, quien estuvo en 13 capítulos, pero finalmente fue eliminada el jueves recién pasado.

Daniel Araya fue quien se lució en el “Rosco”, ya que mostró una gran habilidad para responder rápido, pero los fanáticos del programa no podían creer que la querida profesora había perdido.

Lo anterior generó una ola de comentarios en las redes sociales, incluso algunos consideraron que el concurso estaba arreglado para que Ledy se fuera.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Super injusta la eliminación de la #SoaLedy … Me decepcionó #PasapalabraCHV … Nada en contra del participante, pero fue demasiado notorio.

#pasapalabrachv el rosco de Daniel, sorry, pero me suena arreglo, por mas q julian diga q es a la suerte, no creo… 😛😛😛😛

— Luisa Plaza (@LuisaPlazaC) 8 de junio de 2018