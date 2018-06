Daniela Nicolás entrega íntimos detalles de su pelea con Coni Piccoli

La ex actriz de “Mamá Mechona” aseguró que le pidió perdón.

Daniela Nicolás dejo la actuación de lado para asumir un nuevo desafío en su carrera, hacerse cargo del backstage de Rojo, puesto que anteriormente era ocupado por su ex amiga, Coni Piccoli.

Los problemas entre ambas habrían comenzado cuando Nicolás estaba pololeando con un hombre que también llamo la atención de la ex BKN.

Según “Intrusos” Daniela se enteró por otra amiga de la verdadera intención de Piccoli y por eso decidió alejarse de ella. Las cosas habría empeorado cuando el sujeto comenzó una relación con su amiga.

“Fue un malentendido. Yo traté de hablar con ella y explicarle… intenté pedirle perdón, pero no me quiso escuchar. Igual no la quiero juzgar, quizás qué le dijeron de mí que no quiso escucharme. Me dijo que yo era un demonio y cada una siguió su camino no más”, comentó Nicolás en Las Últimas Noticias.

Pese al distanciamiento, la ex ESPN contó que si se topan en algún lugar se saludan sin problemas. Algo similar piensa Piccoli, quien asegura que no hay mala onda entre las dos.