Javiera Suárez mostró en redes sociales las primeras consecuencias de su nuevo tratamiento

Hace algún tiempo que Javiera Suárez confirmó que tendría que someterse a un nuevo tratamiento para combatir el cáncer que la afecta desde hace tres años.

Este nuevo ciclo de quimioterapia causaría la caída de su pelo, algo que la afectó bastante.

Por eso, la periodista publicó una imagen con su cabeza completamente rapada, la que acompañó con una profunda reflexión.

“Siempre admiré a esas personas capaces de soltar… Con la habilidad de dejarse sorprender por la vida, sin querer controlarlo todo… Capacitado para aceptar lo que Dios o el destino nos tengan preparado, sabiendo que lo que sea, va a estar bien”, comenzó asegurando.

“El cáncer me ha impuesto ser cada vez más así. Cuesta, pero la mayoría de las veces, lo logro. Y no niego que ser así gracias a esta enfermedad, me ha hecho una mejor persona, ciertamente. Hoy no puedo controlar ni siquiera de qué largo quiero tener mi pelo. Realmente importa estar pelada? No, pero, insisto, cuesta. Y es en esos instantes donde recuerdo la enseñanza… Soltar, dejarme sorprender, confiar… solo confiar”, agregó.

La imagen suma más de 110.700 me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, quienes le mandan fuerza y buenas vibras para este nuevo proceso.