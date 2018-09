¡Tal como en Turquía! Escena de Leonardo en "Barcelona" no convenció a los fans de Verdades Ocultas

El capítulo de este miércoles de Verdades Ocultas estuvo marcado por varias impactantes escenas que cambiarán la vida de los personajes.

Por un lado, se confirmó que Rocío está embarazada de Tomás, a quién no le quiere contar después de su divorcio. Por otro, el personaje de Matías Oviedo se casó con Amelia, de donde “no va a salir nada bueno”.

Sin embargo, también hubo espacio para que los fanáticos notaran algunos errores, como por ejemplo, la falta del teclado de la secretaria de Tomás.

Esa no es la única equivocación que llamó la atención de los televidentes, ya que la escena de Leonardo en Barcelona también generó una ola de burlas.

Esto, debido a que la producción del canal intentó hacer pasar Estación Central como la ciudad española, algo que notaron rápidamente.

#VerdadesOcultas No sabía que desde Estación Central se puede ir a Barcelona y Ginebra en tren… ¿cuánto vale el pasaje? 😊😁

Weon si no pueden costear el viaje a barcelona no hagan la escena… Es peor quedar como flaites y pensar que somos weones, que no ibamos a cachar que es estación central #VerdadesOcultas

— Debbie (@favoritexcolors) 30 de agosto de 2018