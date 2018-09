Fer Figueroa confirma que olvidó a Joche presentando a su nuevo pololo

En mayo, Fernanda Figueroa y José Luis Bibbó confirmaron el fin de su relación tras años juntos.

Ahora, la modelo parece haber olvidado al argentino, ya que hace un par de meses comenzó una relación con un joven mecánico que logró conquistarla.

“Lo conozco hace mucho tiempo, casi desde que llegué a Chile. Lo conocí por Facebook pero nunca lo había visto en persona”, reveló a AR13.

“Él es súper bueno conmigo, me apoya full, le gusta hacer las cosasa que a mí me gusta hacer, me acompaña al mall, tenemos muchas cosas en común”, agregó.

Lo más difícil para él dentro de esta relación es acostumbrarse a la fama de Fernanda: “Se tiene que ir acostumbrando porque lamentablemente me conoció así, así que si le gusto tiene que aceptarme”.

Además, se refirió a quienes le continúan recordando su relación con Joche en sus redes sociales, y asumió que “la gente va a seguir diciéndome que me veía bien con el otro pero ha pasado mucho tiempo desde que terminamos”.