Los reiterados abusos laborales y bromas que llevaron a Nicole Block a dejar Mega

La actriz tenía que saberse la trayectoria de sus compañeros y pedir permiso para ir al baño.

Nicole Block se hizo conocida por aparecer en Tranquilo Papá, pero su experiencia no fue la mejor y por esa razón decidió irse de Mega.

En su canal de Youtbe la actriz se desahogó y contó que sufrió reiteradas bromas de parte de sus compañeros de trabajo, destacando que se aprovechaban de “los pollitos”.

La artista contó que tenía que “ir a buscarles siempre el ticket de colación, aguantar toda clase de bromitas machistas y saberse completa la carrera del rostro, y ojo sin equivocaciones”.

Pero eso no fue todo, ya que la producción habría cometido abuso laboral. “Si ellos consideran que tienes que quedarte una hora más, dos horas más, tres horas más, y ya llevas como 14 horas sin almorzar, tú te quedas. Todo esto por el mismo precio. Otra vez me pasó que estábamos grabando en una clínica y yo estaba en mis días y necesitaba ir al baño, le decía a la productora y me decía ‘mm no’. Les juro que ni en el colegio”.