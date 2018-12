Ex en picada contra Álvaro Salas: "No quiere hacerse responsable"

El humorista Álvaro Salas, quien tuvo que reconocer como hijo a un joven de 17 años hace tan sólo algunas semanas, ha sido acusado por su ex mujer de no querer hacerse responsable de los acuerdos económicos a los que llegaron legalmente.

Según indica el diario La Cuarta, Soledad Rodríguez, madre del joven recientemente reconocido como hijo del comediante, aseguró que Salas no “tendría voluntad para negociar” y que de hecho se “escapaba” de ellos.

Recordemos que el “rey del chiste corto” debió someterse a una serie de exámenes de ADN, los cuales todos dieron positivo, lo que le llevó finalmente a asumir la paternidad.

“Pensaba que Álvaro cambiaría de actitud, que procedería bien, pero no fue así. No quiere hacerse responsable en lo que le corresponde. Es su forma de ser y no cambiará”, dijo Rodríguez al medio escrito.

Según indica la nota, Salas se habría excusado diciendo que los recursos que recibe en la actualidad no son los mismos que hace unos años por lo que no puede otorgar el mismo tipo de pensión.

“Él (Salas) habla por su abogado. La mediación la di por frustrada el jueves porque cuestionaron. Pedimos dividir todo 50 y 50, pero ellos lo alegaron. Era el inicio para arreglar algo, pero se esconde de nosotros”, dijo la ex pareja del humorista.

Hasta el momento Salas no ha hablado con la prensa respecto a la situación.