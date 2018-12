Gwen Stefani reconoció no saber quién era Mon Laferte

Mucho ha dado que hablar el dúo de Gwen Stefani con Mon Laferte para la canción “Feliz Navidad” y que han presentado en la televisión estadounidense.

Antes de presentarse en vivo, la ex vocalista de No Doubt conversó con el presentador de late night Jimmy Kimmel y reconoció que no sabía quién era la chilena.

“Es loco porque no sabía realmente quién era y le estaba preguntando al sello con quién podía hacer esto conmigo y me contaron de ella”, dijo.

“Cuando vi sus videos lucía como una chica de Orange County (California), con los tatuajes, luce como alguien con quien podría haber crecido, pero es de Chile”, agregó.