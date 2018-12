Netflix reveló las series más "maratoneadas" por los chilenos

Se aproxima el fin de año y es época de balances, Netflix hizo el suyo y reveló la series más “maratoneadas” en su servicio de streaming, como también las que más se han repetido los usuarios.

A través de la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica reveló la series que más disfrutó la gente viendo muchos episodios a la vez.

En Chile fueron:

🇨🇱

1. The Forest

2. Distrito Salvaje

3. La Catedral del Mar

4. The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments

5. Ingobernable: Temporada 2

6. Bodyguard

7. Safe

8. El mundo oculto de Sabrina

9. Anne With an E: Temporada 2

10. The Rain

— Netflix LATAM (@NetflixLAT) 11 de diciembre de 2018