Alejandra Valle responde a las críticas por lucir amplio escote

Hace unos días hablábamos de las críticas que recibió Alejandra Valle tras lucir un amplio escote en la fiesta de licenciatura de su hijo, lo cual jamás esperó.

Recordemos que la periodista vistió de negro entero: pantalón, body con encaje y una chaqueta tipo blazer del mismo tono. Pero la parte superior fue la que le llamó la atención de todo el mundo.

“Linda, pero con respeto, ese escote no le anda”; “Ale me encantas pero fuera de lugar el escote, era la graduación de tu hijo”; “Coincido con muchos que estaba de más el ‘sobre’ escote para la ocasión”; “Mucho escote para el evento escolar”; “Creo humildemente que el escote no corresponde para la ocasión”, fueron sólo algunas de las críticas que recibió.

Página 7 se contactó con la conductora de Intrusos en búsqueda de una respuesta a estos negativos comentarios.

“Me sorprendí de las críticas de las mujeres. Creo que una mujer puede usar lo que quiera si ella se siente bien. Ese fue mi caso, no me sentí incómoda, ni provocativa, ni ninguna de esas cosas que escriben. Era una fiesta. Estábamos todos demasiado alegres y celebrando. No mirando cómo vestían los demás”, afirmó Valle.

“Mi hijo estudió en un colegio donde se promueven la libertad y la diversidad como valores importantes. Los jóvenes son coloridos y comprometidos con sus ideales. Los prejuicios están en la cabeza de quienes los hacen”, agregó.

“Yo lo pasé bien. Mi hijo estaba feliz. Desde la óptica, desde la mirada de esas personas, las mujeres solo pueden ser y vestirse de una forma si no son Cecilia Bolocco (alguien la nombró por ahí). Yo pienso que las personas podemos vestir como queramos mientras nos sintamos cómodos. Son dos modos de vestir y ver la vida”, concluyó la conductora.