Consuelo Saavedra se emociona hasta las lágrimas en plantalla

Una emocionada Consuelo Saavedra se vio al finalizar la edición de 24 horas domingo.

Esto porque era la última transmisión de la periodista en el noticiero, ya que se va de la estación para acompañar a su esposo en sus nuevos desafíos laborales, puesto que el ex Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, asumió como decano del Instituto de Políticas Públicas de The London School of Economics (LSE).

La emoción la embargó cuando mostraron imágenes de su trayectoria en el canal y recibió un ramo de flores de su compañero de labores, el periodista Gonzalo Ramirez.

“Me ha tocado ser parte de este viaje, con amigos, con profesionales increíbles y, como te decía, un orgullo y un privilegio haber acompañado a las personas con informaciones, con entretención, por tantos años a través de TVN y también ser parte de un grupo humano que va cambiando, va mutando, pero que siempre tiene la camiseta puesta y es excepcional, del cual da pena despedirse, pero también contenta por todos estos años con humildad y agradecimiento”, finalizó la periodista.

Su compañero de lectura, Gonzalo Ramirez también tuvo sentidas palabras para su colega.

“Ha sido un agrado trabajar contigo y nos alegramos mucho, te vas a un proyecto precioso, familiar. Éxito y hasta siempre Consuelo Saavedra”, finalizó.