El gran arrepentimiento de ex chica Mekano con su cuerpo

Popularmente conocida como “Chabe”, la exbailarina de Mekano volvió a aparecer en pantalla para hablar de su presente trabajando para una campaña solidaria.

Nostálgica, María Isabel Indo publicó en sus redes sociales cuando fue portada de la extinta revista “H”. Si bien se mostró orgullosa del logro mediático, también contó estar arrepentida de lo que se hizo después.

“Recordando un poco de lo pasado… ahí aún no me había operado las pechus….Hoy tremendamente arrepentida de haberlo hecho, piénsenlo bien antes de hacerlo chicas, si no lo necesitan, no lo hagan”, escribió en Instagram.