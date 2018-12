¿Qué es de la "Señora de las Palomas" de "Mi Pobre Angelito 2"?

Navidad sin “Mi pobre angelito” no es Navidad. Y es así como todos los años se recuerdan especialmente las versiones 1 y 2 de esta película que tiene a Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, como protagonista.

Y particularmente fue en la segunda cinta, que se desarrolla en Nueva York, donde apareció un personaje que es recordado por varias generaciones: “La Señora de las Palomas”.

Este rol de la mujer que se hizo amiga de Kevin y que vivía en Central Park acompañada de palomas, fue interpretada por la actriz irlandesa Brenda Fricker, hoy de 73 años y que ha tenido una exitosa carrera. Incluso en 1990, tres años antes de su aparición en la saga, se convirtió en la primera irlandesa en ganar un Oscar al ser galardonada como Mejor Actriz de Reparto por la película “My Left Foot”.

Sin embargo, su destino es completamente desconocido. Su último trabajo fue entre 2013 y 2015 al participar en la serie “Forgive me”. Tras eso, decidió retirarse de la actuación decepcionada por cómo se manejaba Hollywood en estos tiempos.

Desde ahí no se sabe mucho de su destino, aunque sí se conoce que en una entrevista en 2012 con Daily Mail donde dijo que sufría de depresión hace 50 años. También es sabido que un accidente en su casa en 2009 la dejó con problema de visión en un ojo y una cicatriz en la cara.

Asimismo, la última entrevista que dio data de 2015 en The Independent de Irlanda, donde se refirió exclusivamente a la muerte de su ex esposo Barry Davies el año en que ganó el Oscar mientras estaba rodando en Australia y cómo esto la afectó fuertemente: “Siempre fue un hombre maravilloso, interesante y encantador. Se convirtió en un alcohólico y no pude vivir con eso”, aseguró.