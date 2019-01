¿Se excedió?: Las duras críticas a Gala Caldirola por publicar foto de hija de Mauricio Isla

Gran parte de las imágenes que publica la exchica reality Gala Caldirola en su cuenta de Instagram retrata la linda familia que ha formado junto al futbolista nacional Mauricio Isla.

La pareja celebró el nacimiento de su primera hija en febrero del año pasado, con la cual inició una vida en Turquía.

Pese a que Gala generalmente enseña fotografías de asuntos cotidianos con su familia, una de las últimas que publicó no fue del gusto de los usuarios.

En la imagen se puede ver a Caldirola, Isla, su hija Luz Elif y la primera hija del futbolista, Martina Isla, junto a compañía.

Lo que desató los críticos comentarios fue la presencia de Martina, pues la madre de ella la protege de exponerla en las redes sociales, mientras que Gala sin dudarlo publica la imagen.

“Si su madre la cuida de no exponerla, tú no eres nadie con autoridad para subirla, o ¿te gustaría que le hagan eso a tu hija?”, “Si la mamá de la niña no la expone en redes sociales, ¿no sería mejor que tú tampoco lo hagas?”, “Deberías taparle la cara a la Marti, su mamá no la quiere mostrar en redes sociales”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.

Aquí puedes ver la polémica imagen.