"Pangal, esto es lo que te perdiste": Kel Calderón se la juega con osado bikini

View this post on Instagram

Nada como unos días de sol para partir el 2019! 💕Quienes ya están en la playa disfrutando? El único problema es que con el sol, el calor ☀️ etc nuestro pelo se reseca, asi que es muy importante hidratarlo y darle un cuidado extra ❣️ Para eso les recomiendo toda la línea Summer de @pantenecl ❣️a mi me deja el pelo exquisito, protegido y así no me preocupo más! ✨ Felices vacaciones! ✨#PanteneLover