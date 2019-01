La foto de Joaquín Méndez que dejó la grande en las redes

El argentino se cansó de la mala onda.

El miércoles recién pasado las hermanas Moll visitaron el “Mucho Gusto” para hablar sobre sus viajes y de toda la influencia que tienen en las rede sociales.

Por esa razón Joaquín Méndez aprovechó la instancia para fotografiarse con ellas y subir la imagen a sus redes sociales, la cual fue duramente criticada por sus seguidores porque la encontraron “cuica”.

Debido a los fuertes comentarios, el ex chico reality se sorprendió y decidió responder la mala onda con un potente mensaje.

“Es la primera vez que contesto a tantas agresividades. Y si les contesto: son chilenas que viajan por el mundo con plata de las redes (YouTube e Instagram), no le robaron a nadie y no le piden plata a sus papás. No juzguen antes de conocer. Saludos, paz y amor”, respondió el panelista del matinal de Mega.