Daniella Chávez entrega secretos de cómo llegó a ser la número uno y reina del "like" en Instagram

Se fue el 2018 y había un conteo que no realizamos: los chilenos más seguidos de Instagram. No hay que buscar mucho para encontrar a la número uno, Daniella Chávez quien cuenta con 10,5 millones de seguidores en su perfil.

La joven de 28 años, además de ser la chilena más seguida en la red social, también es la que goza de la mayor cantidad de “likes” obtenidos por una cuenta en nuestro territorio. Para que nos hagamos una idea: solo el año pasado generó más de 63 millones de “me gusta”.

La muchacha de Rancagua en una entrevista con Las Últimas Noticias habló sobre su éxito en la aplicación de las fotos. “Mi trabajo es Instagram. Gracias a él he generado contratos y las marcas me siguen. Yo he profesionalizado mi presencia desde el 2015. Yo conozco bien a mi público”, aseguró.

La modelo entregó parte de su secreto, recalcando que es un trabajo casi a tiempo completo: “En definitiva le dedico mucho tiempo a Instagram, entre 3 y 5 horas diarias. Trato de pensar bien las cosas que voy a hacer en mi perfil. Está todo muy planificado. Por ejemplo planifico una semana antes mis tenidas en Instagram”, aseveró.

De sus más de 400 publicaciones, la mayoría se muestra sexy, en traje de baño, bikini o ropa muy apretada al cuerpo. Daniella explica que su “público lo componen en un 80% hombre entre 21 y 40 años”, aunque asegura que las mujeres que la siguen han aumentado y ya son 2 millones.