Denuncian que hijo de "Luli" tiene "trato especial" en centro del Sename: la modelo lo visitó

Este domingo Nicole Moreno visitó a su hijo en el centro del Sename ubicado en Graneros. Recordemos, que el joven de 16 años deberá estar internado durante los 100 días que durará la investigación. La información fue dada a conocer por el programa “Intrusos” de La Red.

Luli no quiso hablar con la prensa. Sin embargo, otra madre que visitaba a su hijo en el mismo centro, denunció supuestos beneficios que tendría la modelo.

La mujer explicó que “la molestia de todos, no solamente mía, es que el hijo de Luli tiene visitas en la mañana. A él le dieron como privilegio en la mañana para no toparse con la gente en la tarde. Y tampoco dejan acercarse a nadie a la casa 6 porque lo tienen resguardado. Acá todos están pagando sus errores y a todos les corresponde lo mismo. Las visitas deberían atenerse al horario legal porque acá no hay preferencia. Son todos los niños iguales”.

Desde Gendarmería aclararon que “no se han establecido visitas extraordinarias y el adolescente tiene el mismo resguardo y la misma rutina que el resto de los jóvenes. Duerme en las mismas condiciones que los otros internos y recibe el mismo tipo de alimentación”.