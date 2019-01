La acalorada discusión entre Hugo Valencia y Vasco Moulián en pleno matinal

El crítico invitó a reportear al periodista.

Este lunes se vivió una acalorada discusión en el “Muy Buenos Días” entre Vasco Moulián y Hugo Valencia, la cual comenzó luego de que se hablara de la supuesta separación de Tonka Tomicic con Parived.

“Es súper necesario que corrija la información, porque en la fecha en que fue grabado este paparazzeo, el año 2014, no existía ningún tipo de rumor de que Tonka no estaba con Parived. Y esto yo lo aclaro, porque el día en que Primer Plano emitió este capítulo, a mí me invitaron. Yo fui a ese programa a comentar las imágenes. ¿Por qué se decidió hacer ese paparazzeo?, porque no existían registros en situaciones como íntimas con Parived”, comentó el ex panelista de Bienvenidos.

Luego el periodista agregó que el rumor surgió porque nunca se veían juntos, justificando que querían saber qué hacía Tonka fuera de la televisión, situación que fue interrumpida por Vasco.

“Te invito a reportear, Hugo, para que mañana con solidez me digas…”, manifestó el crítico de televisión, mientras que Hugo se molestó un poco.

La discusión subió de tono cuando Vasco le dijo la fecha exacta del “escándalo de la semana”, diciendo que había ocurrido en 2015.

Por último Valencia le corrigió a Moulián diciéndole que le quería recordar que el tema había ocurrido en 2014 y no en la fecha que decía él.