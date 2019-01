¿Rojo en crisis? Xiomara Herrera se suma a Toarii Valantin y anuncia salida del programa

La tarde de este lunes el canal TVN emitió el primer capítulo de “Rojo en vacaciones“, el cual fue animado por Maura Rivera y Rodrigo Díaz y enfrenta a dos equipos con el fin de elegir a los nuevos integrantes del programa de talento 2019.

No obstante, a pesar de había varios rostros conocidos en el programa, muchos preguntaron por qué no estaba la bailarina Xiomara Herrera.

La pregunta, que fue insistente en las redes sociales, necesitaba una respuesta y la misma Xiomara debió dar una explicación, la cual sorprendió a sus seguidores.

“Mi gente hermosa, les cuento que no seguiré en @rojotvn por realización personal, por seguir creciendo como bailarina, ya cerré una etapa hermosa en Rojo, lo cual me ayudó a crecer como artista y estoy tan agradecida de eso”, comenzó diciendo en una publicación de su cuenta de Instagram.

También aprovechó la instancia para agradecer todo el apoyo que le entregaron sus fanáticos, así como la oportunidad que le dio TVN y cuáles serían sus planes a futuro.

“Le debo todo a ustedes, mi público hermoso que me sigue y me apoya antes, durante y después de este proceso, pero mi corazón y mi cuerpo me pide baile y debo seguir creciendo como bailarina que es lo que amo hacer y a lo que decidí para mi vida”.

“Gracias por tanto @rojotvn y gracias a ustedes por apoyarme y brindarme su amor. Extraño tanto compartir mi danza con ustedes, así que ¡se vienen las clases por todo Chile! ¡Nos vemos pronto!”, sentenció.

Su decisión de dar un paso al costado de Rojo se suma al camino que eligió el tahitiano Toarii Valantin, quien también se retiró de la temporada de verano de Rojo, bajo el mismo argumento que Xiomara.

Recordemos que la cantante y exintegrante Paloma Castillo (Paloma Mami) fue una de las primeras que realizó este acto al poco tiempo de entrar al programa y logró un gran éxito.