Luis Gnecco cuenta por qué se disculpó tras insultar a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado

El actor de 56 años estuvo invitado al late “La Noche es Nuestra”, programa en el que reveló la razón por la que pidió disculpas a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado tras insultarlas en twitter.

“Cuando escribí eso, lo escribí embalao, como una choreza… Un día como que me calenté y opiné esta cuestión. Después dije ‘en realidad no soy así’. No me gusta andar haciendo eso. ‘¿Qué hago?’. Era fin de año y dije ‘¡puta qué lata esta weá!’. Además porque el cabro, el hijo de la Raquel, fue a la casa de mi ex mujer”, explica.

“Mi ex mujer me dijo: ‘Lucho, qué lata esta cuestión. No vaya a ser cosa que este cabro venga para acá. Mateo, mi hijo, tiene la misma edad. ¿Me entendí? Yo me preocupé también por él. Los cabros tienen la misma edad, sabemos las cosas que pueden pasar”, agregó.

Gnecco además reconoció que sus disculpas generaron extrañeza en más de algún colega, pero asegura que su gesto fue sincero.

“Yo creo que tenemos que ser, insisto, te guste o te guste, respetuosos de la diversidad absoluta que hay en este país y tenemos que acostumbrarnos, porque este país va a ser cada día más diverso”, afirmó refiriéndose a las diferencias políticas que lo separan de Raquel Argandoña y Patricia Maldonado.