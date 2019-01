El enojo de Coté López: "Llegué sola a este mundo y me iré sola"

Parece que sus hijos tenían otro panorama.

María José López ha sabido aprovechar su tiempo en Chile junto a su marido Luis Jiménez, ya que ambos han viajado y han disfrutado con sus familiares.

Pero el fin de semana recién pasado ocurrió algo que pareciera que molestó a la ex “Morandé con Compañía”, ya que nadie la quiso acompañar a Curicó, su tierra natal.

“Estoy enojada nadie me quiso acompañar a Curicó… Como si quedarse con el papito para ir al cine, a los juegos, a tomar helado y andar en monopatín fuera más entretenido que ir a ver a mi nonita jaja, pero no importa, yo voy igual… Llegue sola a este mundo y me iré sola… ¿Muy profundo?”, comentó Coté en su cuenta de Instagram.