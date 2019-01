La nueva vida de la ex del "Negro" Piñera: Es encargada de finanzas de una empresa

Belén Hidalgo se hizo conocida tras contraer matrimonio con Miguel ‘Negro’ Piñera. Sin embargo, la situación no terminó bien, ya que luego de 10 años de relación, la argentina interpuso una demanda de divorcio contra el músico, por violencia física y consumo excesivo de alcohol.

Alejada de la televisión, la vida de la ex modelo dio un gran giro. De hecho, Belén contrajo matrimonio con el empresario Pablo Ormeño, con quien hoy tiene dos hijos.

Además, hace seis años comenzó a trabajar en la contabilidad de la empresa de su marido. En entrevista con el diario La Cuarta, Hidalgo explicó que “tengo que hacer trámites, supervisar el trabajo y acompañarlo a reuniones de negocios”. No obstante, aseguró que no le gustaría especializarse porque “me gusta, pero no me apasiona”.

Sobre la relación con Miguel Piñera, la trasandina recordó un hecho de violencia ocurrido en 2010: “Con varios tragos de más, me empujó, se me tiró encima y me pegó cachetadas. Le suplicaba que no me pegara, que me dejara tranquila”, agregó la ex modelo.

Además, Belén confesó que extraña la televisión “porque fue una etapa muy linda, pero ahora disfruto mucho este momento, aprovechar a mis hijos y sus actividades como las cosas del colegio o cumpleaños de amigos”.