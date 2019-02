Fernanda Ramírez generó polémico debate tras develar que consume marihuana: "No me hace mala madre"

La actriz Fernanda Ramírez alcanzó gran popularidad gracias a su paso por “Perdona Nuestros Pecados” y ha construido toda una carrera en Mega, por lo que su base de seguidores es bastante fiel con la intérprete.

Bajo este contexto, su última publicación en Instagram causó gran polémica luego de que relevara un tema que aún genera escozor en la sociedad chilena: consume marihuana desde su adolescencia.

La artista de 27 años fue entrevistada en la revista “Cáñamo” y contó lo siguiente: “todos llegamos desde la curiosidad y desde el tabú de la marihuana. Creo que si con mi mamá hubiésemos tenido una horizontalidad en nuestra relación y hubiese sido más honesta con respecto al consumo de marihuana y lo que provocaba, quizás yo no hubiese estado tan curiosa de probarla“, aseguró.

No obstante, explicó que su nueva vida como madre cambió el hábito que tenía con la sustancia. “Cuando joven y sobre todo antes de ser mamá, el consumo era parte del panorama, del carrete. Ahora tengo más responsabilidades y vivo la vida de otra manera, quizás más lenta. Ahora la marihuana se convirtió en un aliada en mis momentos de soledad más que en los colectivos“, explicó.

La intérprete cerró la entrevista lanzando una controversial frase que generó todo un debate en las redes sociales:

Soy un consumidora de marihuana y soy madre. Y eso no me hace mala madre. Al contrario. Muchas veces me ha tocado tener las mejores tardes de juegos con mi hijo después de pegarme un piteada. Obvio que la gente lo juzga, pero prefiero decirlo”.

