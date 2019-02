Kate del Castillo se lanzó sin piedad contra Sean Penn

“Me usó como carnada y luego no me protegió”, sostuvo.

El encuentro de Kate del Castillo con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán sigue causando revuelo. Esta vez, la artista se lanzó contra Sean Penn.

En una entrevista con Telemundo, Del Castillo aseguró que el norteamericano puso en riesgo su vida. “La puso, la puso totalmente, una y otra vez y no nada más puso mi vida en peligro sino que me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo”, dijo.

En esa misma línea, la mexicana agregó que “Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos”.

Cabe destacar que “El Chapo” le cedió los derechos para contar su historia en la pantalla grande y Del Castillo invitó al proyecto a Sean Penn.