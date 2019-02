"Ahoraaa pooo": Paloma Mami "echó al agua" a ídolo coreano que la ignoró y ahora la busca

La transmisión en vivo de Paloma Mami en su cuenta de Instagram fue muy fructífera. Ahí contó cómo le gustaban los hombres y que algunos famosos le enviaban mensajes internos para conocerla.

Entre esas revelaciones, también contó que una vez fue ignorada por el ídolo coreano y ex miembro del grupo K-pop 2PM, Jay Park.

“Yo le escribí a un coreano que me gustaba. Yo le escribí y el me dejó el visto. Y no quiero hablar más”, dijo.

Unas horas después, la cantante de trap se dio cuenta que el artista asiático la empezó a seguir en Instagram. Mami no tardó en evidenciarlo.

“Ahoraaa pooo”, escribió en Twitter.