La desconocida pasión de Nacho Gutiérrez que lo acerca a tiburones y mantarrayas

Ignacio Gutiérrez está preparándose para desempeñarse como animador del “backstage” del Festival de Viña del Mar. Junto a ello, también aprovecha de practicar buceo profesional, su gran pasión.

El periodista expresó que el mar era como su segundo hogar, según lo consignó en una entrevista a La Cuarta, y que fue cuando joven que comenzó a indagar y practicar el deporte. Fue tanto el agrado que sintió por la disciplina, que decidió realizar un curso y de esta forma lograr certificarse de manera profesional. México, Cuba y Panamá son algunos lugares que el conductor ha visitado durante el tiempo que lleva buceando y que próximo destino donde le gustaría practicar esta disciplina es el Océano Índico.

“A mí me calma mucho el mar y cada vez que tengo días libres me acerco a él. La próxima semana planeo ir a Playa Blanca, ya que con el Festival de Viña no tendré tiempo de bucear”, contó.