No irá a la gala, porque dijo que ha ido siempre y prefiere quedarse en la cama

Mientras algunos se mueren de ganas de ir, otros aseguran que este año no participaran en la gala del Festival de Viña.

Según Intrusos este año no participaran de la glamorosa actividad Carola de Moras y Karen Doggenweiler. Además contaron que “los panelistas de los matinales están invitados, pero no pasarán por la alfombra roja”.

Sobre la inasistencia de De Moras y Doggenweiler, la actriz Catalina Pulido les encontró razón, porque a su juicio no hay nada nuevo que hacer.

“Yo he ido siempre, pero ya no, es una lata. No hay nada nuevo. Es más rico quedarse en la cama, con una champañita y pelando”, comentó Cata Pulido en el panel del programa.