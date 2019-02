El "animalista" video con que Denise Rosenthal festejó sus 2 millones de seguidores en Instagram

View this post on Instagram

Ya son 2 MILLONES !!! 😱 … Quise compartir con uds mi pequeña improvisación de aaqueeello 💞🎶 .. Gracias por esta desmesurada cifra, que para mi se traduce en música con enorme gratitud!! 😘 Espero les guste jiji Pd: con la exclusiva participación de @farkaselpeyo Pd 2: MAÑANA 14 (ósea hoy A LAS 0:00 🕛) SE ESTRENA NUEVO VIDEO 😱😭 #SoñarseDeADos