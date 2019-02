Raquel Argandoña deja en evidencia al equipo de Bienvenidos: no todos van al mismo hotel en Viña

Mientras discutían en “Bienvenidos” el caso de la prepotencia de Cristian Rosselot, quien protagonizó un altercado en un supermercado de Pirque, Raquel Argandoña se mantuvo, en gran parte del debate, en silencio.

Una de la invitadas para comentar lo ocurrido fue la abogada Marcela Concha, quien dijo que le parece curioso que aún existan personas que traten de “nanas” a las asesoras del hogar y que, en el caso de ella, llamaba “Tía Paty” a la mujer que trabaja con ella.

Cuando Sergio Lagos le preguntó que Raquel qué opinaba, dijo: “Yo no creo que sea despectivo tratar de nana a una nana, porque por ejemplo, yo no te digo nada porque tratas a tu marido de ‘esposito’ o a tu nana de ‘Tía paty’, yo creo que no hay que generalizar. En mi caso la Nancy fue hasta la madrina de confirmación de la Kel, ella la eligió, entonces no hay que generalizar”.

Pero eso no fue todo, la panelista aprovechó de entrever que en el mismo equipo del matinal existe una clase de discriminación, según constató Página 7.

“Voy a dar un ejemplo. Acá todos quieren quedar bien y fantástico, pero por ejemplo varios aquí van a ir al Festival de Viña y no van todos al mismo hotel. Yo sé que estamos en un receso, que hay que ahorrar y que hay algunos a los que los mandan a un hotel de 3 estrellas y a otros de 5 estrellas. Entonces los que dicen eso (de que todos somos iguales) deberían quedarse en uno de 3 y no reclamar si los mandan a uno de esos po’ ¿o no?“, remató.