La confesión amorosa de Camila Recabarren en el Día de San Valentín

La ex Miss Chile manifestó todo su amor hacia su hija.

Camila Recabarren usa constantemente sus redes sociales para mostrar sus sentimientos y para no perder la costumbre publicó un mensaje por el Día de San Valentín.

Y como esta fecha se trata del amor, la ex Miss Chile habló sobre lo que siente por su hija Isabella, dejando en claro que no sabe si se ha enamorado de alguna pareja.

“No sé si me he enamorado de una pareja, no sé, de verdad no sé. Pero sé fehacientemente qué es el amor, aunque digan que es diferente, siento que nada ni nadie podría superar el amor que siento por mi hija Isabella, por eso soy feliz y vibró en amor, porque ella me lo hace sentir día a día, segundo a segundo”, manifestó la panelista de “La Mañana”.

El mensaje fue acompañado por una tierna fotografía donde aparece Camila junto a la pequeña, la cual tiene miles de likes.