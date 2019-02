Vasco Moulian arremete contra Hugo Valencia tras pesada burla: "La salud mental no es broma, gil"

Durante los últimos días, todos los matinales han comentado la controversial situación que vivió el abogado Cristián Rosselot, quien insultó a trabajadores de un local de Pirque y su registro se volvió viral.

En el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, se habló del caso y se indagó en la personalidad del abogado. No obstante, justo en el momento en que se terminó de hablar el tema, ingresó al estudio Vasco Moulian.

“Quiero aprovechar que no tengo muela para que no me reten, me pueden echar. ¿Yo estoy declarado interdicto para hablar del tema del caballero (Cristián Rosselot)?”, comentó el crítico de televisión, a lo que Hugo Valencia respondió con rotundo “Sí. Ya hablamos dos horas y llegaste tarde“.

Valencia en aquel momento intentó continuar con la siguiente sección, pero Moulian lo interrumpió para retomar el tema del abogado: “Yo creo que es un tema tremendamente delicado y los canales lo han tomado bastante mal, ya que es un tema psiquiátrico“.

Moulian, al no ser tomando en cuenta por sus compañeros, el locutor radial realizó el ademán de retirarse del set y añadió: “Es un tema psiquiátrico (…) Si quieren tratarlo llamen a un psiquiatra“.

Valencia, ante la situación, bromeó con la siguiente frase: “¿Pero el psiquiatra es para el caballero o es para ti?“, mientras los panelistas intentaban continuar con el siguiente tema del 14 de febrero.

Vasco, molesto, respondió: “¡No estoy bromeando! ¡La salud mental no es una broma, gil!“. El animador del matinal, Ignacio Gutiérrez, notó que el ambiente se estaba caldeando y detuvo la situación: “¡Ya! Sin pelear”, lo cual cambió el tema y dejó atrás el tenso momento.