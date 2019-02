Pamela Díaz y José Miguel Viñuela se bajan juntos de la Gala del Festival de Viña: tienen otra cosa que hacer

Mientras que algunos, como Juan Pablo Queraltó, se quedaron con las ganas de ir a la Gala del Festival de Viña, otros tienen la suerte de poder elegir si ir, o no.

Este es el caso de Pamela Díaz y José Miguel Viñuela, que se bajaron por cuenta propia del evento viñamarino.

“Tengo que grabar un comercial a las 7 de la mañana del día siguiente y no me da. Podría haber ido, pero no me suma porque me gusta pasarlo bien, estar en la cena copuchentear y tendría que pasar por la alfombra e irme”, reconoció “La Fiera” al programa “Intrusos”.

Por parte de Viñuela, es la misma razón, porque participan juntos de la misma publicidad. “Estoy con presentaciones y muchos compromisos”, reveló el animador de “Mucho Gusto”.