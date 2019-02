Confuso: Yanina Halabi y padre de Pato Laguna fueron detenidos y terminaron durmiendo en comisaría

Yanina Halabi y Patricio Laguna no dejan de protagonizar escándalo. Si bien el modelo no fue quien se involucró directamente, si lo hizo su padre, quien habría protagonizado una fuerte pelea con la chica fitness, por lo que ambos fueron detenidos y formalizados.

De acuerdo al programa “Intrusos” de La Red, Halabi habría agredido física y verbalmente a su exsuegro, ante lo que él la amenazó con grabar la situación con su teléfono.

No obstante, la versión de de Yanina Halabi es que él habría usado el dispositivo electrónico para golpearla.

El confuso incidente habría ocurrido el pasado domingo, tras dejar a sus hijos a la casa de quienes son sus tutores legales, tras una visita.

Los involucrados debieron constatar lesiones en la comisaría y pasaron la noche detenidos. Durante la jornada de esta mañana, pasaron a control de detención en la Primera Comisaría de Rancagua.

Yanina habló con el programa Intrusos y esto fue lo que contó: “Fui a dejar a mis hijos y el abuelo de ellos me maltrató. Me pegó. No hay nada visual, pero tengo una contusión de que me pegó con un celular en la cabeza y me tiró el pelo. Fui a Carabineros y a constatar lesiones. Me dijeron que él también fue a eso, no sé de qué, si él me agredió”, afirmó.

Esta discusión habría ocurrido tras una disputa por los las visitas de los niños, luego de que la familia del padre dieran aviso de una salida sin el consentimiento de Yanina Halabi.

“No sé qué hacer con esta familia, ni por las buenas ni por las malas puedo con ellos. Ni siquiera se puede hablar con estas personas. El papá de mis hijos amenazando a mis papás por mensajes… Es cierto que a mí me acompañó un amigo de mi hermano, y bajó del auto cuando vio que me estaban pegando, pero ellos están desviando el tema. Ellos están siendo violentos. El papá de Patricio Laguna es igual que su hijo”, finalizó Halabi.