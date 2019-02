La sincera confesión de Diana Bolocco sobre el reality de Mega

La animadora Diana Bolocco, quien está próxima a conducir el nuevo reality de Mega “Resistiré”, hizo una sincera confesión con respecto a su modo de trabajo junto a sus compañeros.

Cabe mencionar, que el reality Resistiré, en donde los famosos del medio nacional y no conocidos, se enfrentarán para ganarse medio millón de dólares, será el primer proyecto televisivo de Bolocco en Mega.

Ante esto, la periodista manifestó “Me he sentido bien, fíjate que este equipo que lidera Ignacio Corvalán, es uno que viene casi en su totalidad de Canal 13. Yo tuve la posibilidad de trabajar con ellos en 40 o 20, así que los conozco, no ha sido todo tan nuevo y me han recibido súper bien”, comentó la animadora en una entrevista a Las Últimas Noticias.

También agregó que se consideraba una persona con quien era muy fácil trabajar. “Han sido todos muy amorosos conmigo (…) yo soy muy fácil de trabajar, feo que lo diga yo, es una recomendación que viene muy de cerca, pero en general a mi me gusta trabajar en equipo, y siempre tengo buenas relaciones en el trabajo”, expresó Diana.

Cabe destacar que Diana Bolocco no estará sola en la conducción, ya que se sumará el actor, comediante y conductor de radio y televisión mexicano Facundo Gómez.