Pareja de protagonista de Pacto de Sangre llegaría al nuevo reality de Mega

View this post on Instagram

Me encanta Sonreir 😬por eso Asi de feliz salgo cada vez q paso a ver a mi Dentista favorita la @dra.loaiza 😬 gracias por cuidar mi sonrisa con tanta dedicacion y suavidad 😊 (porque yo soy muy mamona para el 🦷 dentista🤫 pero ella es la mejor) ademas de su profesionalismo y buena disposición siempre 🤗Recomendada 10000%🤗🤗✨✨✨ #smile #mornings #detox #vetlife #fitness #gym #whales #conservation #doctorlife #explorer #sea #instacool #follow #sexy #noaltomaipo #noaltomaipo #instalike #puppy #animaleschile #vet #vetchile #noaltomaipo #lion #vetlife #dolphins #animales #animals