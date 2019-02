Ex Calle 7 se casó con vestido comprado en liquidación: "No soy muy complicada"

Hace 9 años que los ex participantes de Calle 7, Eliana Albasetti y Federico Koch se conocieron y se enamoraron en este programa. Ambos lograron superar las adversidades y tras algunos problemas en su relación, finalmente dieron el “sí” el pasado martes 19 de febrero.

La pareja se casó por el civil en una ceremonia que contó con la presencia de su familia y amigos cercanos.

Con respecto al evento, Albasetti comentó que fue “súper simple, me fui a maquillar en la mañana. Las ceremonias por el civil no son ‘wow’, son cortitas, pero el lugar es precioso”, fueron las palabras de la rubia en una entrevista al diario Las Últimas Noticias.

No obstante, una de las declaraciones que más llamó la atención, fue la que tiene relación con su vestido. “Me quería hacer un vestido con una diseñadora para el matrimonio, pero como estaba trabajando un montón, estaba un poco colapsada. El vestido con el que me casé, me lo compré en la tienda Topshop hace dos semanas. Estaba en liquidación. Lo ví y pensé que eran un plan B para este día, y al final lo usé. No soy muy complicada”, expresó la ex Calle 7.

Además comentó detalles acerca de las personas que vinieron a la ceremonia. “En diciembre fue que Fede pidió la hora. Viajaron familiares de ambos de Argentina. Vino el papá y la abuela de Fede, su mamá vive acá. Viajaron mi mamá y su pareja también”, contó Eliana.