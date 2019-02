Revelan las curiosas exigencias de los Backstreet Boys para el Festival de Viña

Están lejos de los lujos.

Los Backstreet Boys son el grupo más esperado para esta versión del Festival de Viña, incluso las entradas para ese día se agotaron a las pocas horas.

Por esa razón muchos se preguntan cuáles fueron las exigencias que pidió la banda norteamericana para su show en la Quinta Verga.

En dicho contexto, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy revelaron que los intérpretes “I want it that way” tendrán 24 botellas de agua, mantequilla de maní orgánica, jugo de berries, pan de molde y frutos secos.