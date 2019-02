Pacto de Sangre: Feliciano saca aplausos por su potente opinión sobre la violencia

El detective sacó toda su furia.

El jueves recién pasado se vivió un capítulo clave en “Pacto de Sangre”, ya que Feliciano detuvo a Marco luego de que golpeara brutalmente a Josefa.

En dicho contexto, el personaje interpretado por Álvaro Gómez desató toda su ira contra el empresario durante el interrogatorio.

“No tengo ningún problema en juzgarte, no tengo ningún problema en juzgar a un ‘hueón’ que es capaz de pegarle a su mujer y que más encima está esperando un hijo tuyo (…) El problema es que cuando tú decides golpear a una mujer que más encima está embarazada, ya no es tu cuerpo, ya no es tu vida, es mi problema y es mi trabajo. No hay un ‘huea’ que odie más en mi vida, que a los maricones que les pegan a las mujeres”, manifestó.

Lo anterior sacó aplausos entre los fanáticos de la nocturna de Canal 13, ya que encontraron notable la parada de carros del detective.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

“. No hay más que odie en la vida… que a los maricones que golpean a las mujeres…”

Ame a Feliciano…

Sanguche de palta el tontorron pero héroe #AlRescateDeJosefa pic.twitter.com/k5Om9RJ2ap — Marcela (@marcebeatriz) 22 de febrero de 2019