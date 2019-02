El emocionante debut de Martín Cárcamo en el Festival, el hijo ilustre de Viña del Mar

Nació el 21 de abril de 1975 en Viña del Mar y desde que se dedicó a las comunicaciones uno de sus sueños más grandes fue animar el Festival de la Canción.

Hoy Martín Cárcamo Papic cumplió su sueño y animó la primera noche del Festival, en una obertura marcada por un fuerte mensaje sobre la crisis en Venezuela, pidiendo “democracia y libertad” y un homenaje a Lucho Gatica.

“Si me preguntaran hoy que siento no son nervios, no es ansiedad, sino que es emoción e infinita gratitud a esta tierra que me vio nacer”, comenzó diciendo Cárcamo para luego enviar un “Gracias mi amada Viña del Mar”.

