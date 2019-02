En su debut de "Échale la culpa a Viña" hubo críticas a la animación de Fran García-Huidobro

Este sábado comenzó el programa Échale la culpa a Viña, previa del Festival de Viña del Mar 2019 que estará al aire desde el 23 de febrero hasta el 2 de marzo por las pantallas de Canal 13 y TVN, de 18:00 a 21:00 horas.

El programa es animado por Francisca García-Huidobro y Cristián Sánchez, quienes cuentan con la participación de los panelistas Mauricio Jürgensen y Daniela “Chiqui” Aguayo.

En conversación con el medio nacional La Tercera, García-Huidobro aseguró que: “No venimos a inventar la rueda, es seguir la rueda y que la gente se quede con nosotros, que somos los canales oficiales. Tenemos una pauta muy flexible con algunas cosas”.

A ello agregó que: “Este programa es un despelote, porque después viene el Festival, que es mucho más formal. Si no hay despelote no es Viña, no es verano, no es vacaciones”.

En la oportunidad, asistieron diversos invitados, entre los que destacaron los animadores de Viña María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, quienes comentaron algunos secretos, cábalas e impresiones antes de enfrentar al “monstruo”.

Sin embargo, en redes sociales el panorama fue bastante crítico, donde enfatizaron en la “mala” elección de García-Huidobro por parte de los canales para conducir el programa.