Carolina de Moras no se detiene y critica vestido que usó Tonka Tomicic: "Lo encuentro cabaretero"

Carolina de Moras es quizá una de las más indicadas para hablar sobre el Festival de Viña 2019, pues ella tuvo la oportunidad de conducir el certamen, por lo que comprende los nerviosismo de enfrentarse al “monstruo”, así como la oportuna preparación para evitar desastres.

Durante la jornada de hoy, en el matinal “Mucho Gusto”, Carolina de Moras analizó la primera jornada del evento, así como la gala, de una manera bastante sanguinaria.

El primer comentario que lanzó la exanimadora de “La Mañana” de CHV fue en contra de los animadores del certamen, criticando a Maria Luisa Godoy.

Pero esto no fue todo, pues luego arremetió contra Tonka Tomicic con duras palabras.

“Hay una búsqueda de repente de innovar que yo veo que ya no está en la Tonka. Ella tiene tan asegurado el primer lugar siempre que ya perdió esa gana, esa necesidad de verse linda, sabía que iba a verse linda, es preciosa, sabe caminar, claramente se fue a la segura”, afirmó.

No obstante, sus palabras no tardaron en subir de nivel: “A mí particularmente el rojo con negro nunca me ha gustado, lo encuentro cabaratero, lo encuentro como Moulin Rouge”, puntualizó.

Luego intentó reparar la gravedad de sus palabras asegurando que se veía estupenda, aclarando que lo que no le gustaba era el vestido.

“Yo encuentro que se ve estupenda, linda. A mí particularmente el vestido no me gusta, ella me gusta”, comentó para luego apagar el fuego. “Entendamos algo también, no nos pongamos graves, si uno está diciendo que un vestido no te gusta, no quiere decir que te caiga mal o no te gusta la persona”, sentenció.