Mariana Derderián criticó duramente a Dino Gordillo, pero durante la rutina fue mostrada riendo

Mariana Derderián criticó duramente la rutina de Dino Gordillo en el Festival de Viña 2019, diciendo que “para muchos estuvo al debe” y que la segunda Gaviota que le dieron nadie la pidió.

Frente a la pedida de matrimonio que realizó el humorista sobre el escenario, la actriz y panelista de “Bienvenidos” tuvo mucho menos compasión: “Da vergüenza como país porque es un festival que se transmite para afuera”.

Sin embargo, la noche anterior, la actitud de Derderián fue otra. Al menos así la mostraron las cámaras de la transmisión televisiva.

“Avísenle a Mariana Derderián que la estaban enfocando cada vez que lloraba de la risa con Dino Gordillo”, comentó el usuario de Twitter @TheRealLarryMoe.

Al ver esta crítica, la actriz replicó: “Lo primero que dije esta mañana es que me había parecido una rutina que me había hecho reír a momentos y que otros chistes me habían hecho sentir incómoda. Que como espectadora me sentía en contradicción. El chiste de la violación me molestó y lo manifesté en el momento”.

Lo primero que dije esta mañana es que me había parecido una rutina que me había hecho reír a momentos y que otros chistes me habían hecho sentir incómoda. Que como espectadora me sentía en contradicción. El chiste de la violacion me molestó y lo manifesté en el momento. — Mariana Derderian (@MarDerderian) February 26, 2019