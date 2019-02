En exclusiva: Este será el setlist de las canciones que tocará Backstreet Boys en Viña 2019

La banda Backstreet Boys se presenta esta noche en la quinta jornada del Festival de Viña 2019, con una Quinta Vergara que no cabe duda estará repleta, ya que fue la única noche que se vendió en su totalidad y en un tiempo record que ningún otro artista había logrado en los últimos años.

El grupo musical que se volverá a reencontrar con el monstruo de la Quinta Vergara luego de 21 años, luego que se volvieran a agrupar para hacer bailar y cantar con todo el ritmo de los noventa.

La presentación de esta noche estará llena de recuerdos de la adolescencia con los mega hits que tiene la banda como “As long as you love me”, “More than that”, “We´ve Got it Goin´On”, y por supuesto la canción mas recordada y destacada de toda su carrera, “Everybody”.

¿Pero quieres saber que canciones cantarán esta noche?, bueno, te contamos que tenemos la información del setlist de los Backstreet Boys, así que atento a la imagen que dejaremos a continuación, para que te prepares con todo para esta noche de bailes noventeros.

Radio Agricultura tuvo acceso a información de los ensayos que han tenido los integrantes de los Backstreet boys, junto a la lista de canciones que pretenden hacer bailar y cantar al monstruo de la Quinta Vergara por cerca de 2 horas durante esta noche.

Aquí puedes ver la lista de canciones: